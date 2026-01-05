При похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро хладнокровно убита значительная часть его охраны. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Фото СМИ. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

«Национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его жены, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Это преступление совершено 3 января 2026 года после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности — солдат и невинных граждан, среди которых были и мужчины, и женщины», — говорится в тексте.

Владимир Падрино Лопес также проинформировал, что сегодня парламент Венесуэлы возобновит работу в штатном режиме.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника сообщала, что в результате атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу погибли по меньшей мере 40 человек. Уточнялось, что речь идет как о военных, так и о мирных жителях. Позже появилась информация, что погибло не менее 80 человек.

Напомним, в ночь на 3 января в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Стало известно, что ВВС США провели спецоперацию и захватили теперь уже бывшего президента страны Николаса Мадуро и его супругу и насильно вывезли. Они помещены в одну из тюрем Нью-Йорка.

Экс-главе Венесуэлы предъявлены обвинения в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, которая объявлена в Штатах террористической организацией, а также в том, что вместе с женой, сыном и ближайшими соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, занимающимися производством и транспортировкой кокаина.

Кроме того, Николасу Мадуро предъявлены обвинения в торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами, обеспечении дипломатического прикрытия для наркоторговли и использовании бандитских группировок для устранения конкурентов.