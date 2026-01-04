Еще одно ДТП, в котором водитель сбил пешехода и скрылся, произошло в КР

Задержан водитель, сбивший пешехода в селе Беловодском и скрывшийся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Чуйской области.

По ее данным, 2 января примерно в 18.10 неизвестный водитель на автомобиле Honda Stepwgn, двигавшийся в северном направлении по улице 50-летия Кыргызстана в селе, сбил пешехода, 1985 года рождения, и скрылся с места происшествия.

В результате оперативной работы задержан подозреваемый — гражданин А.А., 1985 года рождения. Он передан в следственную службу Московского РОВД. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в этот же день в Бишкеке водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.