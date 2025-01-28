А где тут переход? В Бишкеке патрульные проводят рейд «Пешеход»

Сотрудники Патрульной службы милиции Бишкека проводят рейдовое мероприятие под названием «Пешеход». Правоохранители останавливают граждан, которые перебегают проезжую часть в неположенных местах. Согласно Кодексу о правонарушениях КР, таких нарушителей штрафуют на 1 тысячу сомов.







Во время рейда одна из нарушителей удивилась, почему нет пешеходных переходов между двумя перекрестками у ТРЦ «Бишкек парк», где ее и остановили правоохранители. Сначала она уверяла, что при себе нет никаких документов, но потом показала фото паспорта. На женщину выписан протокол.

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Пресс-секретарь УПСМ Мирлан Таалайбеков отметил, что, если у гражданина, который перешел проезжую часть в неположенном месте, нет при себе документа, его доставляют в отделение милиции для выяснения личности, после чего выписывают протокол за нарушение. Подобные рейды проводятся для профилактики ДТП с участием пешеходов.