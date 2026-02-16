12:52
Происшествия

В Бишкеке в результате наезда автомобиля скончался пешеход

16 февраля в 07.30 в Бишкеке произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, что водитель С.К., 1990 года рождения, на автомобилем марки KIA K5 следовал по улице Тыналиева в северном направлении и при повороте налево совершил наезд на пешехода Ф.А., 2004 года рождения, переходившую проезжую часть в восточном направлении.

Девушка скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств») УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС.

В настоящее время транспортное средство водворено на специализированную штрафную стоянку, назначены соответствующие экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362138/
