Происшествия

Авиаудары по военным объектам у Каракаса: над Венесуэлой нет ни одного самолета

В воздушном пространстве Венесуэлы сейчас нет ни одного самолета.  Об этом свидетельствуют данные Flightradar. Воздушное пространство над страной полностью закрыто.

Местные СМИ сообщают, что Военно-воздушные силы США нанесли серию ударов по военным объектам в Венесуэле. Предварительно, атакованы базы Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды и еще несколько объектов.

Отмечается, что истребители Су-30МКВ ВВС Венесуэлы подняты по тревоге на перехват американских самолетов и вертолетов.

Информация о взрывах появилась на фоне угроз президента Дональда Трампа, который ранее объявил о развертывании военно-морской группировки США в Карибском регионе и допустил возможность нанесения ударов по Венесуэле.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в столице Венесуэлы прозвучало несколько взрывов. Журналисты международных информагентств информировали о серии авиаударов по Каракасу.

В начале сентября 2025 года глава Белого дома отправил в южную часть Карибского моря восемь военных кораблей, объяснив это борьбой с наркотрафиком. Президент Венесуэлы назвал действия США «враждебной осадой» и обратился в ООН с просьбой «оказать содействие в соблюдении территориальной целостности и суверенитета страны». В ответ Дональд Трамп заявил, что венесуэльский катер с наркотиками военные Соединенных Штатов потопили в Карибском море, и приказал прекратить все дипломатические контакты с Венесуэлой. Он также заявил, что США будут продолжать удары по наркоторговцам за границей без разрешения Конгресса.
