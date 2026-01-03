08:58
Происшествия

В Бишкеке столкнулись автобус и легковушка: троих человек госпитализировали

В Бишкеке на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Московской вечером 2 января столкнулись легковые автомобили и автобус. Об этом сообщают очевидцы.

В результате ДТП автобус выехал на тротуар и врезался в столб. Известно о шести пострадавших человек, трое из которых госпитализированы, в том числе ребенок.

По предварительным данным, примерно в 19.00 автобус ехал по улице Московской в западном направлении. На пересечении с проспектом Молодой Гвардии автомобиль Hyundai Sonata выехал на красный свет светофора.
