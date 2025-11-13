Пассажирский автобус и автомобиль столкнулись в Бишкеке

Сегодня около 9.30 на пересечении улиц Ахунбаева и Токтоналиева в Бишкеке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта и автомобиля KIA Sorento. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Как отмечается, транспорт двигался по улице Ахунбаева в одном направлении. При перестроении легковой машины со средней полосы на правую она столкнулась с автобусом.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД Бишкека, обстоятельства происшествия устанавливают.