Происшествия

Жуткая смерть. В Бишкеке водитель автобуса сбил мужчину, проехав по его голове

В Бишкеке водитель автобуса насмерть сбил мужчину на остановке. Трагедия произошла вечером 25 октября.

По данным управления Патрульной службы милиции, на проспекте Жибек Жолу произошла смертельная авария. Примерно в 20.40 водитель автобуса «Зонг-Тонг» 1990 года рождения, следуя в восточном направлении, не доезжая до улицы Кулиева, совершил наезд на мужчину.

Предварительно известно, что водитель на остановке переехал пешехода — мужчину азиатской внешности, предположительно 40-45 лет. От полученных травм он скончался на месте. Личность устанавливается.

Очевидцы сообщают, что автобус проехал по голове человека — шансов выжить у него не было.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ГУВД столицы. Транспортное средство водворено на штрафстоянку, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с УПК КР.
