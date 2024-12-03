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Общество

С начала года произошло 254 ДТП с участием автобусов и маршруток — ГУОБДД

С начала 2024 года зарегистрировано 254 ДТП с участием пассажирских автобусов и маршруток. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, 450 человек получили травмы различной степени тяжести, 31 человек скончался. Составлено 4 тысячи 692 протокола о правонарушениях за грубые нарушения ПДД, 377 водителей были отстранены от работы.

Отмечается, что ГУОБДД усиливает контроль за пассажирскими маршрутками и автобусами и проводит рейды «Общественный транспорт».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312861/
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