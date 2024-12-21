В связи с погодными условиями в Бишкеке накануне зафиксировали пять ДТП, из них четыре муниципальных автобуса съехали с дорожного полотна, а в одном случае легковое авто врезалось в общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Водитель легковой машины признал вину и обязался возместить ущерб.

Отметим, что четыре автобуса не получили технических повреждений и сегодня обслуживают горожан в штатном режиме.

Так, на 9.00 21 декабря на линиях находится 1 тысяча 41 автобус муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт».

График работы муниципального общественного транспорта остается прежним вне зависимости от погодных условий.

Бишкекчане могут онлайн отслеживать движение общественного транспорта через мобильное приложение «Мой город».