Турцию накрыли небывалые снегопады: в провинциях закрывают школы

Турцию накрыли небывалые снегопады, сообщает Euronews.

Уточняется, что в горных районах Черноморья турецких провинций Ризе, Артвин, Гиресун, Орду и Трабзон наблюдаются обильные осадки. Круглосуточно продолжаются работы по расчистке снега.

С начала зимнего сезона эти регионы столкнулись с обильными снегопадами, что привело к образованию толстого покрова, значительно осложняющего движение и жизнь местных жителей.

Для расчистки дорог и восстановления транспортного сообщения активно используют специализированные машины и технику. Бригады дорожных служб работают круглосуточно, чтобы обеспечить проезд по основным магистралям, соединяющим населенные пункты. В первую очередь внимание уделяют расчистке дорог, ведущих к больницам, школам и важным объектам инфраструктуры.

Сильный снегопад привел к закрытию учебных заведений в 14 провинциях, а дети превратили вынужденные каникулы в игры: некоторые катались с горок на пластиковых пакетах.

В Ване за ночь снег достиг полметра.

В районе Сафранболу провинции Карабюк жители заполнили узкие улицы старого города, превращая склоны в импровизированные лыжные трассы.

В районе Карлыова провинции Бингель два дня непрерывного снегопада перекрыли сельские дороги и прервали занятия по системе подвоза учащихся.

Непогода нарушила повседневную жизнь в некоторых районах страны, но подарила многим краткую радость от редкого зимнего зрелища.