12:33
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Происшествия

Турцию накрыли небывалые снегопады: в провинциях закрывают школы

Турцию накрыли небывалые снегопады, сообщает Euronews.

Уточняется, что в горных районах Черноморья турецких провинций Ризе, Артвин, Гиресун, Орду и Трабзон наблюдаются обильные осадки. Круглосуточно продолжаются работы по расчистке снега.

С начала зимнего сезона эти регионы столкнулись с обильными снегопадами, что привело к образованию толстого покрова, значительно осложняющего движение и жизнь местных жителей.

Для расчистки дорог и восстановления транспортного сообщения активно используют специализированные машины и технику. Бригады дорожных служб работают круглосуточно, чтобы обеспечить проезд по основным магистралям, соединяющим населенные пункты. В первую очередь внимание уделяют расчистке дорог, ведущих к больницам, школам и важным объектам инфраструктуры.

Сильный снегопад привел к закрытию учебных заведений в 14 провинциях, а дети превратили вынужденные каникулы в игры: некоторые катались с горок на пластиковых пакетах.

В Ване за ночь снег достиг полметра.

В районе Сафранболу провинции Карабюк жители заполнили узкие улицы старого города, превращая склоны в импровизированные лыжные трассы.

В районе Карлыова провинции Бингель два дня непрерывного снегопада перекрыли сельские дороги и прервали занятия по системе подвоза учащихся.

Непогода нарушила повседневную жизнь в некоторых районах страны, но подарила многим краткую радость от редкого зимнего зрелища.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356571/
просмотров: 780
Версия для печати
Материалы по теме
На Тоо-Ашуу временно ограничили движение большегрузов из-за снегопада
На перевалах Тоо-Ашуу и Отмок идет снег — водителей просят быть осторожными
В авиакатастрофе над Турцией погиб начальник Генштаба армии Ливии
В Турции упал третий за неделю беспилотник
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов
Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос
Не готовые к зиме автомобили становятся причиной заторов на горных дорогах
В Алайкуу ученик пробирается в школу по пояс в снегу
Ситуация на перевалах стабильная: Туз-Бел закрыт, на других — усиленный контроль
В Ак-Суйском районе в снежный занос попали 11 легковушек
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
В&nbsp;Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5&nbsp;в эпицентре В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 в эпицентре
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
12:28
«Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в БЧК «Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Та...
12:25
Кабмин утвердил правила оценки автомобилей, ввозимых из третьих стран
12:22
Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
12:16
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека
12:02
Президент Кыргызстана наградил главу китайской компании орденом «Достук»