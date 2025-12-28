10:15
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»

Учредитель ОсОО «ИС-Саби Холдинг», являющегося учредителем ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш» Мирлан Исагалиев задержан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш» Мирлан Исагалиев

Отмечается, что он задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве автомобильной дороги Балыкчи—Боконбаево—Каракол.

По версии следствия, подрядная организация допустила неисполнение условий контракта, нарушение сроков и технических норм строительных работ, что привело к несвоевременному завершению строительства дороги республиканского значения.

В рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями служащим коммерческой организации задержан гражданин М. И., проинформировали в ведомстве.

Он водворен в ИВС ГОВД города Каракол. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг критике ремонт дороги протяженностью 141 километр, который начался в 2021 году и до сих пор не завершен. Ответственным руководителям и подрядчикам вынесено строгое предупреждение. Также он поручил арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш» Мирлана Исагалиева за невыполнение в установленные сроки ремонта участка трассы Балыкчи — Боконбаево — Каракол.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356386/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс завершил строительство дороги в труднодоступное село Зардалы
В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Дорога в труднодоступное село Зардалы готова: открытие ожидается в ближайшие дни
Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент
Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили Жапаров и Трамп
Внимание! В Бишкеке изменена схема движения 11 автобусов
На Иссык-Куле строят дорогу к курорту «Ала-Тоо Резорт»
Минтранс заасфальтировал более 10 километров горных дорог в Тюпском районе
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
10:08
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш» Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании...
10:00
В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным 28 декабря в Бишкеке было в 1954 году
09:00
Неделя-24. Задержание акима, громкое убийство и запуск солнечной электростанции
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 декабря, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:06
Цветы милым дамам. Сотрудники УПСМ решили поднять настроение девушкам-водителям
21:48
Сначала K-поп, теперь K-еда. Как корейская кухня завоевывает Британию
21:20
В Оше 700 детей посетили елку мэра города
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 декабря: преимущественно без осадков