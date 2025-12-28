Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»

Учредитель ОсОО «ИС-Саби Холдинг», являющегося учредителем ОсОО «Кыргыз Жол Курулуш» Мирлан Исагалиев задержан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш» Мирлан Исагалиев

Отмечается, что он задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при строительстве автомобильной дороги Балыкчи—Боконбаево—Каракол.

По версии следствия, подрядная организация допустила неисполнение условий контракта, нарушение сроков и технических норм строительных работ, что привело к несвоевременному завершению строительства дороги республиканского значения.

В рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в злоупотреблении полномочиями служащим коммерческой организации задержан гражданин М. И., проинформировали в ведомстве.

Он водворен в ИВС ГОВД города Каракол. Следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подверг критике ремонт дороги протяженностью 141 километр, который начался в 2021 году и до сих пор не завершен. Ответственным руководителям и подрядчикам вынесено строгое предупреждение. Также он поручил арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш» Мирлана Исагалиева за невыполнение в установленные сроки ремонта участка трассы Балыкчи — Боконбаево — Каракол.