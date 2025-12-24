В Кызыл-Кие задержали мужчину с долгом по алиментам почти полмиллиона сомов

В Баткенской области задержали жителя Кадамджайского района, который длительное время уклонялся от выплаты алиментов на своих детей. Об этом сообщили в областном управлении внутренних дел.
По их данным, 35-летний житель села Ак-Турпак задолжал по алиментам 474 тысячи 856 сомов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 178 части 2 УК КР. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Кадамджайского РОВД задержали мужчину в Кызыл-Кие, где он скрывался.
Следственные действия продолжаются.
Согласно официальным данным судебного департамента, в Кыргызстане открыто около 60 тысяч алиментных дел. Более чем 1 тысяча 400 граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов, объявлены в розыск. По официальной статистике, лишь 2 процента разведенных родителей регулярно исполняют обязательства по содержанию детей.