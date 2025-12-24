16:42
Происшествия

Ушел обедать, бросил авто на зебре: водителя оштрафовали

В Бишкеке сотрудники УПСМ составили протокол на водителя, который оставил свой автомобиль прямо на пешеходном переходе и ушел обедать. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По ее данным, водитель нарушил пункт 12.4 Правил дорожного движения, припарковав транспортное средство в зоне, где остановка и стоянка категорически запрещены. Машину убрали с места нарушения.

В ведомстве напомнили, что подобные действия создают аварийные ситуации и препятствуют безопасному движению пешеходов.

Сотрудники УПСМ призвали водителей строго соблюдать ПДД и не допускать нарушений, которые могут привести к опасным последствиям.
