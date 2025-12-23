18:47
Происшествия

ГКНБ задержал бывших чиновников ГНС по делу о коррупции

ГКНБ КР сообщил о раскрытии устойчивой коррупционной схемы в системе Государственной налоговой службы.

По данным спецслужбы, 8 и 10 декабря 2025 года в рамках уголовного дела по факту злоупотребления должностным положением были задержаны два бывших начальника Управления проверок центрального аппарата ГНС — А.М. и У.С.

Сообщается, что они действовали в сговоре с экс-председателем ГНС при КМ КР Алтынбеком Абдуваповым и, злоупотребляя служебным положением, занимались вымогательством денежных средств у субъектов предпринимательства. 

По версии следствия, А.М. и У.С. являлись основными организаторами коррупционной схемы по получению и передаче денег.

Задержанных водворили в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц.

Напомним, экс-глава ГНС Алтынбек Абдувапов был задержан в декабре 2024 года. Его подозревают в причастности к махинациям, связанным с использованием электронных товарно-транспортных накладных.
