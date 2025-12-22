17:34
Происшествия

Рейды в Бишкеке: более 20 человек отправлены в спецприемник за выходные

В Бишкеке сотрудники полка Патрульно-постовой службы милиции продолжают профилактические рейды, направленные на обеспечение общественного порядка и защиту жизни граждан в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Проверки проводятся на постоянной основе, в том числе в ночное и холодное время суток, в общественных местах, на улицах и в иных зонах общего пользования. Особое внимание уделяется лицам без определенного места жительства.

С гражданами проводится разъяснительная работа. Лиц, нуждающихся в социальной помощи, доставляют в социальные приюты, где им предоставляют временное жилье, питание и необходимую поддержку. Граждан, нарушивших общественный порядок, привлекают к ответственности в установленном законом порядке.

По решению суда за минувшие выходные в специальный приемник СОБ ГУВД Бишкека водворено более 20 человек за различные правонарушения.

Основными целями рейдов являются предотвращение переохлаждений и гибели людей в зимний период, оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жителей и гостей столицы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355511/
