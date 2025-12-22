11:16
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

Массовая драка произошла ночью в районе «Асанбай центра» в Бишкеке

В Бишкеке в ночь на 20 декабря около 03.20 в службу «102» поступило сообщение о массовой драке возле одного из ночных развлекательных заведений на территории «Асанбай центра».

Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации УВД Октябрьского района столицы, после чего начата доследственная проверка.

ГУВД
Фото ГУВД

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полка патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека. Информация о драке подтвердилась. В целях пресечения противоправных действий и установления всех обстоятельств инцидента все участники были доставлены в городское отделение милиции №3 УВД Октябрьского района.

В отдел милиции были доставлены:

  • Р.А., 2003 года рождения;
  • А.Ф., 2000 года рождения;
  • З.Д., 2001 года рождения;
  • Ф.Э., 2007 года рождения;
  • У.Д., 2006 года рождения.

Решением Октябрьского районного суда Бишкека указанные лица водворены в специальный приемник Службы общественной безопасности ГУВД города сроком на трое суток.

В ГУВД Бишкека призвали жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок в период предновогодних мероприятий. В милиции подчеркнули, что любые драки, агрессивное поведение и игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться незамедлительно, а нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355411/
просмотров: 1183
Версия для печати
Материалы по теме
Скрывался с апреля. В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении мужчины
В Бишкеке пассажира вытолкнули из автобуса: обстоятельства выясняются
В институте курортологии подрались медработники. Милиция ведет проверку
В Сети появилось видео начала конфликта в Манасе
Садыр Жапаров назвал споры вокруг иностранных рабочих предвыборной провокацией
Драка водителей. Состояние пострадавшего средней тяжести
Драка водителей. Орунбеков назвал провокаторами распространяющих ложные данные
Драка водителей. Глава МИД рассказал, почему китайцы работают в Кыргызстане
Драка водителей. По подозрению в хулиганстве задержаны 16 человек
Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
В&nbsp;Бишкеке прорвало трубу и&nbsp;затопило улицу В Бишкеке прорвало трубу и затопило улицу
Почти 8&nbsp;килограммов золота пытались тайно вывезти в&nbsp;Кыргызстан из&nbsp;Узбекистана Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана
Бизнес
Old Bishkek: движение по&nbsp;проспекту Чуй открывается в&nbsp;рабочем режиме Old Bishkek: движение по проспекту Чуй открывается в рабочем режиме
&minus;80&nbsp;градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии −80 градусов ради жизни: гости KFC помогли врачам детской онкологии
&laquo;Революция в&nbsp;одно касание&raquo;: как MBANK научил смартфоны платить без интернета «Революция в одно касание»: как MBANK научил смартфоны платить без интернета
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
22 декабря, понедельник
11:15
Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан делиться опытом Кыргызстанские игроки в кок-бору поехали в Афганистан д...
11:11
ООН: В Афганистане действуют около 2 тысяч боевиков ИГ-Хорасан, вербуют детей
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 декабря
10:38
Насилие в школе Каракола: уволены чиновники и наказаны сотрудники милиции
10:36
Министерство культуры наградило креативную команду D Billions