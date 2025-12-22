Массовая драка произошла ночью в районе «Асанбай центра» в Бишкеке

В Бишкеке в ночь на 20 декабря около 03.20 в службу «102» поступило сообщение о массовой драке возле одного из ночных развлекательных заведений на территории «Асанбай центра».

Данный факт был зарегистрирован в журнале учета информации УВД Октябрьского района столицы, после чего начата доследственная проверка.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полка патрульно-постовой службы ГУВД Бишкека. Информация о драке подтвердилась. В целях пресечения противоправных действий и установления всех обстоятельств инцидента все участники были доставлены в городское отделение милиции №3 УВД Октябрьского района.

В отдел милиции были доставлены:

Р.А., 2003 года рождения;

А.Ф., 2000 года рождения;

З.Д., 2001 года рождения;

Ф.Э., 2007 года рождения;

У.Д., 2006 года рождения.

Решением Октябрьского районного суда Бишкека указанные лица водворены в специальный приемник Службы общественной безопасности ГУВД города сроком на трое суток.

В ГУВД Бишкека призвали жителей и гостей столицы соблюдать общественный порядок в период предновогодних мероприятий. В милиции подчеркнули, что любые драки, агрессивное поведение и игнорирование законных требований сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться незамедлительно, а нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.