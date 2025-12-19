Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана

Сотрудники Службы государственной безопасности и Таможенного комитета Узбекистана пресекли попытку контрабанды крупной партии золота. Инцидент произошел сегодня в Андижанской области, сообщило издание Podrobno.uz.

Как отмечается, силовики задержали 31-летнего жителя Ферганской области неподалеку от пограничного поста «Дустлик». При осмотре его сумки инспекторы обнаружили три металлические автомобильные детали.

После их вскрытия с помощью спецсредств внутри нашли золотые слитки. Общий вес изъятого металла составил 7 килограммов 784 грамма. По предварительной оценке, рыночная стоимость груза превышает 12 миллиардов 466 миллионов сумов (около 91 миллиона сомов).

Фото Службы госбезопасности Узбекистана. Изъятое контрабандное золото

Следствие установило, что партию золота отправили из Ташкента. Контрабандисты планировали доставить его получателю в Кыргызстане через водителей грузовиков.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 182 «Нарушение таможенного законодательства» УК РУз.

Подозреваемый заключен под стражу. Правоохранительные органы устанавливают фактических владельцев золота.