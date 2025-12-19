18:53
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Происшествия

Почти 8 килограммов золота пытались тайно вывезти в Кыргызстан из Узбекистана

Сотрудники Службы государственной безопасности и Таможенного комитета Узбекистана пресекли попытку контрабанды крупной партии золота. Инцидент произошел сегодня в Андижанской области, сообщило издание Podrobno.uz.

Как отмечается, силовики задержали 31-летнего жителя Ферганской области неподалеку от пограничного поста «Дустлик». При осмотре его сумки инспекторы обнаружили три металлические автомобильные детали.

После их вскрытия с помощью спецсредств внутри нашли золотые слитки. Общий вес изъятого металла составил 7 килограммов 784 грамма. По предварительной оценке, рыночная стоимость груза превышает 12 миллиардов 466 миллионов сумов (около 91 миллиона сомов).

Службы госбезопасности Узбекистана
Фото Службы госбезопасности Узбекистана. Изъятое контрабандное золото
Следствие установило, что партию золота отправили из Ташкента. Контрабандисты планировали доставить его получателю в Кыргызстане через водителей грузовиков.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье 182 «Нарушение таможенного законодательства» УК РУз.

Подозреваемый заключен под стражу. Правоохранительные органы устанавливают фактических владельцев золота.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355274/
просмотров: 527
Версия для печати
Материалы по теме
Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
Борьба с контрабандой. Государству возмещен ущерб на 1,1 миллиарда сомов
Таможня выявила сокрытие товаров в цементовозах, прибывших из Китая
Золото Кыргызстана показали на сцене Binance Blockchain Week 2025 в Дубае
Национальный банк Кыргызстана наращивает запасы золота — World Gold Council
На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота
Пограничники Кыргызстана пресекли незаконный вывоз скота в Таджикистан
Ежегодно в Кыргызстан завозят лекарства на 30 миллиардов сомов
Пресечен канал перевозки контрабандных грузов в Баткенской области
В Китае запустили автомат, переплавляющий золото и отправляющий деньги на счет
Популярные новости
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к&nbsp;коррупционной схеме ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за&nbsp;рулем&nbsp;&mdash; СМИ Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
19 декабря, пятница
18:40
Первую пересадку печени сделали врачи на юге Кыргызстана Первую пересадку печени сделали врачи на юге Кыргызстан...
18:28
«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
18:24
Около 25 тысяч учителей в КР прошли тестирование. Какие результаты они показали
18:03
В России за регистрацию смартфонов в единой базе IMEI планируют взимать плату
17:51
Музыкальный вечер на площади Ала-Тоо. Живая музыка и предновогоднее настроение