В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали

В бишкекском автобусе беременная женщина избила пассажирку, ее задержали. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.
В соцсетях ранее распространили видео, на котором видно, как девушка с маленьким ребенком и коляской напала на другую пассажирку. Инцидент произошел накануне, 19 сентября, в автобусе маршрута № 212.
Сотрудники милиции задержали М.С., 2005 года рождения. Она обвиняется в избиении 30-летней пассажирки.
В органы обратился брат пострадавшей, которая получила травмы и была госпитализирована.
Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 280 (хулиганство) УК КР и назначила необходимые экспертизы.
«Стоит отметить, что гражданка М.С. имеет малолетнего ребенка и находится на втором месяце беременности», — говорится в сообщении.
Пользователи соцсетей сообщают, что пострадавшая тоже беременна.
Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.