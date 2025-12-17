ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме

ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой по факту получения взятки и служебного подлога, по признакам преступления, предусмотренного статьей 343 части 1 и статьей 346 части 1 УК КР выявлена коррупционная схема со стороны отдельных должностных лиц Министерства обороны КР (МО).

Так, в 2024 году выпускник национального военного лицея З.А.Э. по результатам общереспубликанского тестирования набрал 108 баллов, что является непроходным баллом для поступления в вуз. Утвержденный МОиН КР пороговый балл — 110 баллов и выше. Однако при подготовке заключительных документов к зачислению результаты ОРТ абитуриента были подделаны и внесены как 129 баллов, что послужило основанием для зачисления в вуз.

По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что мать абитуриента Дж.Н.А. через военнослужащую МО КР К.С.А. договорилась с ответственным должностным лицом ГУК МО КР майором А.А.А. по вопросу зачисления ее сына в вуз. За оказанные услуги последние получили $3,5 тысячи, также дополнительно переданы К.С.А. 40 тысяч сомов, майору А.А.А. переведены через терминал банка РСК 45 тысяч сомов, что в совокупности составило $4,5 тысячи.

Согласно решению следственной судьи Первомайского районного суда Бишкека, майор А.А.А. был водворен в СИЗО-1 сроком на 2 месяца — с 13 декабря 2025 года по 11 февраля 2026-го.

В настоящее время ГКНБ КР совместно с ВП КР продолжают оперативно-разыскные и следственные мероприятия на предмет выявления других причастных лиц к указанной коррупционной схеме.