ГКНБ: Должностные лица Минобороны причастны к коррупционной схеме

ГКНБ КР совместно с Военной прокуратурой по факту получения взятки и служебного подлога, по признакам преступления, предусмотренного статьей 343 части 1 и статьей 346 части 1 УК КР выявлена коррупционная схема со стороны отдельных должностных лиц Министерства обороны КР (МО).
Так, в 2024 году выпускник национального военного лицея З.А.Э. по результатам общереспубликанского тестирования набрал 108 баллов, что является непроходным баллом для поступления в вуз. Утвержденный МОиН КР пороговый балл — 110 баллов и выше. Однако при подготовке заключительных документов к зачислению результаты ОРТ абитуриента были подделаны и внесены как 129 баллов, что послужило основанием для зачисления в вуз.
Согласно решению следственной судьи Первомайского районного суда Бишкека, майор А.А.А. был водворен в СИЗО-1 сроком на 2 месяца — с 13 декабря 2025 года по 11 февраля 2026-го.
В настоящее время ГКНБ КР совместно с ВП КР продолжают оперативно-разыскные и следственные мероприятия на предмет выявления других причастных лиц к указанной коррупционной схеме.