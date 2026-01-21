За 2025 год в Бишкеке уволены 144 водителя автобусов

За 2025 год в Бишкеке по различным причинам уволены 144 водителя муниципальных автобусов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер автопарка № 2 МП «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков.

По его словам, 57 человек из числа уволенных внесли в черный список. «Они не смогут через определенное время к нам вернуться и снова устроиться на работу, как не смогут работать и в других муниципальных службах, включая «Тазалык», «Бишкекзеленстрой» и другие предприятия. Уволить, к примеру, могут за проезд на красный свет, поскольку это грубое нарушение Правил дорожного движения», — сказал Артур Омурзаков.

Он добавил, что с водителями постоянно проводят собрания и разъяснительную работу, но среди них остаются недобросовестные граждане.

«Других мер воздействия нет, мы не можем их расстреливать или еще что-то. Все доступные меры административного воздействия мы принимаем, вплоть до увольнения. По вторникам, четвергам и пятницам проводим рейдовые мероприятия на предмет соблюдения водителями автобусов Правил дорожного движения на максимально загруженных остановочных пунктах. За 2025-й провели около 150 таких проверок», — отметил главный инженер.