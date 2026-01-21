17:04
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Общество

За 2025 год в Бишкеке уволены 144 водителя автобусов

За 2025 год в Бишкеке по различным причинам уволены 144 водителя муниципальных автобусов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер автопарка № 2 МП «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков.

По его словам, 57 человек из числа уволенных внесли в черный список. «Они не смогут через определенное время к нам вернуться и снова устроиться на работу, как не смогут работать и в других муниципальных службах, включая «Тазалык», «Бишкекзеленстрой» и другие предприятия. Уволить, к примеру, могут за проезд на красный свет, поскольку это грубое нарушение Правил дорожного движения», — сказал Артур Омурзаков.

Он добавил, что с водителями постоянно проводят собрания и разъяснительную работу, но среди них остаются недобросовестные граждане.

«Других мер воздействия нет, мы не можем их расстреливать или еще что-то. Все доступные меры административного воздействия мы принимаем, вплоть до увольнения. По вторникам, четвергам и пятницам проводим рейдовые мероприятия на предмет соблюдения водителями автобусов Правил дорожного движения на максимально загруженных остановочных пунктах. За 2025-й провели около 150 таких проверок», — отметил главный инженер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358753/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
В 70 процентах ДТП с участием автобусов в Бишкеке виноваты посторонние
Генплан-2050. Из-за продления улицы более 100 человек могут лишиться домов
В 2026 году Бишкек закупит более 600 коротких автобусов
В Бишкеке отметят 83-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда
Ударила ученика. В Министерстве просвещения обеспокоены поведением учителя
Массовое отравление в Бишкеке. К врачам обратились 23 пострадавших
Пробки, стройки и скандалы: чем запомнился Бишкек в 2025 году
Восемь диспетчеров на весь Бишкек. Скорой помощи планируют увеличить штат
Проект «Тулпар». За год в Бишкеке выдали более 20 тысяч льготных карт
Количество безналичных поездок в общественном транспорте Бишкека растет
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
Бизнес
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
21 января, среда
17:03
Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выделит ЕБРР Кредит на строительство ЛЭП между Кемином и Балыкчи выд...
16:52
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году
16:23
За 2025 год в Бишкеке уволены 144 водителя автобусов
16:12
Первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке получили электронные браслеты
16:11
Депутат предлагает запретить в Кыргызстане продажу алкоголя в ночные часы