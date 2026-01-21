В 70 процентах ДТП с участием автобусов в Бишкеке виноваты посторонние

Согласно проведенному анализу, в 70 процентах дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов в столице виноваты посторонние. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер автопарка № 2 МП «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков.

По его словам, среди виновных — водители легковых автомобилей и другие лица.

«У нас пять автопарков по городу. Общее количество водителей — 2 тысячи 660. Среди них есть как добросовестные граждане, так и нет. На дорогах бывают разные ситуации. Автобус ездит не один, есть и другие участники дорожного движения. Со стороны руководства предприятия за 2025 год проведены 18 общих собраний с участием представителей УПСМ Бишкека, где говорили о важности соблюдения Правил дорожного движения», — сказал Артур Омурзаков.

Он отметил, что водители автобусов, совершившие ДТП, лишаются премии и восстанавливают муниципальный транспорт сами.

«Иногда у человека нет необходимой суммы, он пишет заявление об удержании части зарплаты, составляется дефектный акт, и автобус восстанавливается», — добавил инженер.