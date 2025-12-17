13:26
Происшествия

Подозреваемого в серии краж аккумуляторов с автомобилей задержали в Бишкеке

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж аккумуляторов с автомобилей. Об этом сообщили в районном управлении внутренних дел.

По данным милиции, 17 ноября 2025 года около 14.40 на улице Айни неизвестные похитили аккумулятор с водовоза Mercedes-Benz. С заявлением по факту в милицию обратился гражданин К.Б..

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В итоге задержан подозреваемый — Ж.Э., 1997 года рождения. В отношении него избрали меру  пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранительные органы проверяют причастность задержанного еще к четырем аналогичным эпизодам краж аккумуляторов.

В УВД Ленинского района просят граждан, пострадавших от действий злоумышленника, обращаться по телефонам 0559102102 или 102.

Расследование продолжается.
