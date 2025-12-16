12:17
Происшествия

Во время зажжения елки в Бишкеке потерялись шесть детей

В Бишкеке более 10 тысяч человек посетили церемонию зажжения главной елки страны на центральной площади Ала-Тоо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Отмечается, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан задействовали более 1 тысячи сотрудников органов внутренних дел.

«В ходе мероприятия зафиксированы случаи потери шести детей. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников милиции все они в кратчайшие сроки найдены и переданы родителям в целости и сохранности», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что в целом праздничное мероприятие прошло спокойно, без происшествий и нарушений общественного порядка.
