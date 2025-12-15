Голливудский режиссер и его жена найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе

Режиссер Роб Райнер и его супруга найдены мертвыми в их доме в Брентвуде (Лос-Анджелес) в результате инцидента, который потряс Голливуд. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Чета Райнеров жила в престижном районе с домами, защищенными большими заборами и воротами, куда трудно проникнуть постороннему. В убийстве подозревают их сына Ника. Он подростком начал употреблять наркотики, с 15 лет постоянно лечился в рехабах.

Роб Райнер наиболее известен как режиссер ряда классических хитов 80-х и 90-х годов, включая «Когда Гарри встретил Салли», «Принцесса-невеста», «Спинал Тап» и «Несколько хороших парней».