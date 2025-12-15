В Кара-Суу задержали троих с сотнями доз «Тропикамида» для сбыта

В Кара-Суйском районе Ошской области задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного управления внутренних дел.

По данным милиции, 12 декабря в Кара-Суйский РОВД поступила оперативная информация о том, что неизвестные перевозят подозрительные вещества, схожие с наркотическими средствами или их аналогами, в автомобиле Hyundai Getz.

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 292 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны трое граждан — 1995 и 2001 годов рождения. 13 декабря они водворены в изолятор временного содержания.

При личном досмотре у задержанных изъяли 313 единиц препарата «Тропикамид» объемом по 10 миллилитров каждый, предположительно относящегося к сильнодействующим веществам.

В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.