11:08
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

В Кара-Суу задержали троих с сотнями доз «Тропикамида» для сбыта

В Кара-Суйском районе Ошской области задержаны лица, подозреваемые в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в пресс-службе Ошского областного управления внутренних дел.

По данным милиции, 12 декабря в Кара-Суйский РОВД поступила оперативная информация о том, что неизвестные перевозят подозрительные вещества, схожие с наркотическими средствами или их аналогами, в автомобиле Hyundai Getz. 

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 292 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта» УК КР. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны трое граждан — 1995 и 2001 годов рождения. 13 декабря они водворены в изолятор временного содержания.

При личном досмотре у задержанных изъяли 313 единиц препарата «Тропикамид» объемом по 10 миллилитров каждый, предположительно относящегося к сильнодействующим веществам.  

В настоящее время назначены необходимые экспертизы. Продолжаются следственные и оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354567/
просмотров: 532
Версия для печати
Материалы по теме
Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане
В Манасе задержали наркоторговца с 1,8 килограмма гашиша и марихуаны
Суд отправил в тюрьму врача, продававшего кетамин звезде сериала «Друзья»
Подозреваемого в организации канала сбыта наркотиков задержали в Чуйской области
В Бишкеке задержали водителя, который был под наркотическим опьянением
В Ошe задержан мужчина, торговавший наркотиками: изъят почти килограмм гашиша
В «Антикино» в Караколе у подростка выявили наркотики
Найти подрядчика для ремонта автодороги Ош — Кара-Суу поручил кабмину президент
На Иссык-Куле изъяли три ружья и 4,5 литра настойки конопли
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
15 декабря, понедельник
11:06
Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызстан Новая партия гумпомощи из России доставлена в Кыргызста...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
10:53
За неделю ГУОБДД выявило более 19 тысяч фактов нарушения ПДД
10:45
Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
10:29
Сколько электроэнергии импортирует Кыргызстан из Туркменистана, рассказал Ибраев