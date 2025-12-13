15:05
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Происшествия

В Ноокатском районе задержан подозреваемый в серии краж из магазинов

В Ноокатском районе Ошской области задержан мужчина, подозреваемый в серии краж из торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, 10 ноября 2025 года в Ноокатский РОВД обратился местный житель, 1969 года рождения. Он заявил, что в ночь с 9 на 10 ноября неизвестный, взломав дверь продуктового магазина в айыл окмоту Мирмахмудов, похитил 5 тысяч сомов, а также повредил банковский терминал и украл находившиеся в нем деньги.

Факт был зарегистрирован, начата доследственная проверка. По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса КР, проведены оперативно-следственные мероприятия.

В ходе расследования в милицию поступили еще три аналогичных заявления от предпринимателей. Во всех случаях злоумышленник взламывал магазины и похищал деньги из касс и терминалов.

По предварительным данным, общий материальный ущерб четырем потерпевшим составил около 536 тысяч 640 сомов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый — гражданин 1990 года рождения — был задержан в городе Ош, где скрывался от следствия. По решению районного суда он водворен под стражу.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354500/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Члена ОПГ задержали по подозрению в краже оружия
В Балыкчи «охотник на семечки» вскрыл машину ради пакетов «Джина»
В Новой Зеландии мужчина проглотил кулон Fabergé
В Бишкеке задержали подозреваемого в серии карманных краж в маршрутках
Подозреваемого в 29 кражах из магазинов мобильной техники задержали в Караколе
В Бишкеке под электронное наблюдение отправили мужчину за кражу из частного дома
Из музея в Калифорнии украли более тысячи экспонатов
В Бишкеке подросток снимал номера с автомобилей
В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева за кражу у бизнесмена
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Чиновника задержали по&nbsp;делу о&nbsp;хищении 12&nbsp;миллионов сомов при ремонте канала Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Приостановлена работа предприятия по&nbsp;производству пенопласта в&nbsp;селе Лебединовка Приостановлена работа предприятия по производству пенопласта в селе Лебединовка
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
13 декабря, суббота
15:00
Кабмин изменил правила определения сроков учебного года в вузах и колледжах Кабмин изменил правила определения сроков учебного года...
14:44
Как удержать кыргызстанцев дома: кабмин разработал план занятости до 2030 года
14:41
157 заявлений и арест основателя: в Бишкеке разоблачили финансовую пирамиду
14:35
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
14:34
Страны ЦА создают региональную платформу для развития местного самоуправления