В Ноокатском районе задержан подозреваемый в серии краж из магазинов

В Ноокатском районе Ошской области задержан мужчина, подозреваемый в серии краж из торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, 10 ноября 2025 года в Ноокатский РОВД обратился местный житель, 1969 года рождения. Он заявил, что в ночь с 9 на 10 ноября неизвестный, взломав дверь продуктового магазина в айыл окмоту Мирмахмудов, похитил 5 тысяч сомов, а также повредил банковский терминал и украл находившиеся в нем деньги.

Факт был зарегистрирован, начата доследственная проверка. По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» Уголовного кодекса КР, проведены оперативно-следственные мероприятия.

В ходе расследования в милицию поступили еще три аналогичных заявления от предпринимателей. Во всех случаях злоумышленник взламывал магазины и похищал деньги из касс и терминалов.

По предварительным данным, общий материальный ущерб четырем потерпевшим составил около 536 тысяч 640 сомов.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый — гражданин 1990 года рождения — был задержан в городе Ош, где скрывался от следствия. По решению районного суда он водворен под стражу.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют его возможную причастность к другим преступлениям.