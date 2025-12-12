У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию

Министерство строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана приостановило действие лицензии у компании, которая возводила торговый центр в 10-м микрорайоне Бишкека по адресу № 20а. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте по теме В 10-м микрорайоне продолжается стройка торгового центра, несмотря на запрет

Управление государственного архитектурно-строительного контроля Минстроя не раз выносило предупреждения ОсОО «Глав Тех Инвест» за несоблюдение техники безопасности, но без результатов. В итоге специально созданная комиссия вынесла административное постановление в отношении строительной компании и оштрафовала ее на 200 тысяч сомов. А министерство приостановило действие лицензии.

Напомним, жители 10-го микрорайона неоднократно жаловались на многочисленные нарушения при возведении четырехэтажного здания торгового центра. Несмотря на это, работы продолжались с теми же нарушениями.

Министерство напоминает о необходимости полного соблюдения требований Закона «О градостроительстве и архитектуре» и стандартов технической безопасности в строительстве.