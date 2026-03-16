Из-за стройки дом на грани разрушения: студент просит защитить семью в городе Ош

Фото читателей. Там за кустарниками виднеется дом

В редакцию 24.kg обратился уроженец города Ош, гражданин Кыргызстана Линар Амерханов, который сообщил о проблемной ситуации вокруг дома его семьи. По его словам, из-за строительства жилого комплекса компанией «Макском» на улице Касымова массово сносят дома, и его семья столкнулась с давлением и повреждением имущества.

Линар находится в России, где учится в Казанском федеральном университете. По его словам, его мать Ания Амерханова проживает в доме № 3 на улице Касымова. После смерти бабушки она официально вступила в наследство на дом.

«Представители компании предложили маме компенсацию в виде квартиры в еще не построенном жилом комплексе, который планируют сдать только в 2027 году. Предложенный договор содержит условия, которые вызывают серьезные опасения и могут оставить ее без жилья», — рассказал Линар Амерханов.

По этой причине, отметил он, его мать отказалась подписывать документ и предложила альтернативный вариант — выплату денежной компенсации, чтобы самостоятельно приобрести другое жилье. Компания отказалась рассматривать этот вариант.

После этого, утверждает Линар, на его мать началось давление. «По словам моей мамы, пришедший на встречу представитель мэрии Оша позволял себе угрозы, психологическое давление и переход на личности, фактически пытаясь заставить ее согласиться на условия компании», — сообщил он.

По его словам, сотрудники компании без согласования проникли на их участок и демонтировали часть имущества.

«Снесли забор, ворота, плодовые деревья и часть хозяйственных построек. Я считаю, что эти действия незаконны и противоречат Конституции Кыргызской Республики», — заявил он.

13 марта 2026 года разрушили дорогу, которая ведет к дому семьи.

«Сейчас фактически невозможно безопасно добраться до дома. Подход к нему разрушен, что создает опасность для людей, которые там живут», — отметил Линар.

Он добавил, что дом расположен на склоне, из-за постоянных строительных работ и движения тяжелой техники в здании появились трещины.

Дом построили много десятилетий назад, и мы опасаемся, что он может просто обрушиться.

Линар Амерханов

По словам заявителя, семья пыталась привлечь внимание соответствующих служб. Вызвали сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, но они не приехали. Направлен вызов представителям мэрии Оша, но, утверждает Линар, они его также проигнорировали.

«На место прибыл наряд милиции, но действенных мер не принял», — добавил Линар.

читателей
Фото читателей. В доме уже появились трещины
Мужчина сообщил, что ранее по данному факту подали официальные заявления в прокуратуру и мэрию Оша. Однако, по его словам, на протяжении почти месяца ситуация не получила решения и продолжает ухудшаться.

«Я сейчас нахожусь в Казани, и мне очень тяжело осознавать, что моя мама и младшая сестра находятся в такой ситуации, а я не могу физически быть рядом и защитить их», — отметил он.

