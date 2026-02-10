Грязь и большегрузы. Горожане просят навести порядок у строек

Жители нескольких районов Бишкека — села Орто-Сай, улицы Жукеева-Пудовкина и улицы Махатмы Ганди — сообщают о пыли, грязи и разрушенных обочинах из-за строительных работ и стоянки большегрузов.

По словам горожан, строительные компании не организуют мойку колес техники и не обеспечивают уборку прилегающих территорий, несмотря на требования правил благоустройства, о соблюдении которых ранее напоминала мэрия столицы.

В Орто-Сае жители жалуются на пыль и грязь из-за строительных работ

При выезде на асфальтированную дорогу по улице Байтик Баатыра грузовики выносят на колесах грязь, из-за чего на проезжей части скапливается пыль и глина.

Отмечается, что в районе села Орто-Сай ведется активное строительство, в том числе со стороны Государственной ипотечной компании и других подрядных организаций. На строительные площадки заезжают грузовые автомобили с трех направлений.

По словам местных жителей, пыль поднимается в воздух и распространяется на прилегающую территорию, включая парковую зону.

Отмечается, что на выездах со строительных площадок не организована мойка колес техники. В связи с приближением весеннего сезона ситуация может усугубиться.

Жители улицы Жукеева-Пудовкина также жалуются на пыль от строек

Бишкекчане, проживающие в районе улицы Жукеева-Пудовкина и Южной магистрали, обращают внимание на территории, где ведутся масштабные строительные работы. По их словам, после выезда строительной техники проезжая часть и тротуары оказываются покрыты грязью и пылью.

«После стройки выезжают машины — и вся дорога в грязи и пыли. Асфальт и тротуар аж белые. Жителям здесь невозможно гулять», — жалуются они.

Улица Махатмы Ганди страдает от грязи после стоянки большегрузов

Горожане отмечают, что строительные компании не организуют очистку колес техники и не проводят мойку дорог. В связи с этим жители задаются вопросом: почему подрядчики не контролируют соблюдение санитарных и экологических норм во время проведения строительных работ?В районе Большого Чуйского канала на улице Махатмы Ганди также сохраняется сложная ситуация с грязью и пылью. По словам местных жителей, из-за стоянки и проезда большегрузных автомобилей обочина дороги повреждена.

«Грузовики портят обочину, в результате появляются грязь и лужи. КАМАЗы постоянно проезжают и останавливаются здесь — людям просто невозможно пройти. Я уже хотел разложить камни, но муниципалитет не разрешит», — рассказал один из жителей Бишкека.

А воз и ныне там

Несоблюдение этих требований приводит к выносу грязи и грунта на проезжую часть, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения и состоянии городской инфраструктуры.

Горожане отмечают, что проблема сохраняется длительное время и требует внимания со стороны ответственных служб.Недавно мэрия Бишкека вновь напоминала строительным компаниям о необходимости строгого соблюдения правил благоустройства. В соответствии с правилами благоустройства территории города, строительные объекты обязаны быть оборудованы пунктами мойки колес автотранспорта при выезде со стройплощадок.

Муниципальной инспекции поручено осуществлять постоянный контроль за соблюдением норм и принимать меры в отношении нарушителей.

В мэрии подчеркнули, что строительные компании обязаны предотвращать вынос грязи со стройплощадок, обеспечивать своевременную уборку прилегающей территории и поддерживать чистоту, а в случае нарушений к ним будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.