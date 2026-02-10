12:32
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Агент 024

Грязь и большегрузы. Горожане просят навести порядок у строек

Жители нескольких районов Бишкека — села Орто-Сай, улицы Жукеева-Пудовкина и улицы Махатмы Ганди — сообщают о пыли, грязи и разрушенных обочинах из-за строительных работ и стоянки большегрузов.

По словам горожан, строительные компании не организуют мойку колес техники и не обеспечивают уборку прилегающих территорий, несмотря на требования правил благоустройства, о соблюдении которых ранее напоминала мэрия столицы.

В Орто-Сае жители жалуются на пыль и грязь из-за строительных работ

Отмечается, что в районе села Орто-Сай ведется активное строительство, в том числе со стороны Государственной ипотечной компании и других подрядных организаций. На строительные площадки заезжают грузовые автомобили с трех направлений.

При выезде на асфальтированную дорогу по улице Байтик Баатыра грузовики выносят на колесах грязь, из-за чего на проезжей части скапливается пыль и глина.

По словам местных жителей, пыль поднимается в воздух и распространяется на прилегающую территорию, включая парковую зону.

Отмечается, что на выездах со строительных площадок не организована мойка колес техники. В связи с приближением весеннего сезона ситуация может усугубиться.

Жители улицы Жукеева-Пудовкина также жалуются на пыль от строек

Бишкекчане, проживающие в районе улицы Жукеева-Пудовкина и Южной магистрали, обращают внимание на территории, где ведутся масштабные строительные работы. По их словам, после выезда строительной техники проезжая часть и тротуары оказываются покрыты грязью и пылью.

«После стройки выезжают машины — и вся дорога в грязи и пыли. Асфальт и тротуар аж белые. Жителям здесь невозможно гулять», — жалуются они.

Горожане отмечают, что строительные компании не организуют очистку колес техники и не проводят мойку дорог. В связи с этим жители задаются вопросом: почему подрядчики не контролируют соблюдение санитарных и экологических норм во время проведения строительных работ? 

Улица Махатмы Ганди страдает от грязи после стоянки большегрузов

В районе Большого Чуйского канала на улице Махатмы Ганди также сохраняется сложная ситуация с грязью и пылью. По словам местных жителей, из-за стоянки и проезда большегрузных автомобилей обочина дороги повреждена.

«Грузовики портят обочину, в результате появляются грязь и лужи. КАМАЗы постоянно проезжают и останавливаются здесь — людям просто невозможно пройти. Я уже хотел разложить камни, но муниципалитет не разрешит», — рассказал один из жителей Бишкека.

Горожане отмечают, что проблема сохраняется длительное время и требует внимания со стороны ответственных служб.

А воз и ныне там

Недавно мэрия Бишкека вновь напоминала строительным компаниям о необходимости строгого соблюдения правил благоустройства. В соответствии с правилами благоустройства территории города, строительные объекты обязаны быть оборудованы пунктами мойки колес автотранспорта при выезде со стройплощадок.

Несоблюдение этих требований приводит к выносу грязи и грунта на проезжую часть, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения и состоянии городской инфраструктуры.

Муниципальной инспекции поручено осуществлять постоянный контроль за соблюдением норм и принимать меры в отношении нарушителей.

В мэрии подчеркнули, что строительные компании обязаны предотвращать вынос грязи со стройплощадок, обеспечивать своевременную уборку прилегающей территории и поддерживать чистоту, а в случае нарушений к ним будут применяться меры в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/361319/
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше обсудили возмещение ущерба гражданам, пострадавшим от компании «Эмаком»
Мэрия Бишкека попросила стройкомпании соблюдать правила благоустройства
Жильцы дома на Жибек Жолу вновь жалуются на ночные работы и опасную стройку
Компании «Элит-Строй-Сити» запретили начинать новые проекты до конца проверок
У компании, строившей торговый центр в 10-м микрорайоне, приостановили лицензию
В Бишкеке строительная техника перекрыла движение на улице Логвиненко
Кризис. «КАМАЗ» переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю
Глава стройкомпании выманил $500 тысяч, прикрываясь связями с родней президента
Восьмилетнюю девочку КамАЗ переехал на зебре в Бишкеке. Она была на велосипеде
Члены ОПГ избивали предпринимателей и заставили переписать на них имущество
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Строительство городка &laquo;Алтай&raquo;: горожане жалуются на&nbsp;повреждение дороги Строительство городка «Алтай»: горожане жалуются на повреждение дороги
Грязь и&nbsp;разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на&nbsp;городскую инфраструктуру Грязь и разбитые тротуары. Бишкекчане жалуются на городскую инфраструктуру
Февральский Бишкек и&nbsp;ущелье Мурдаш. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Февральский Бишкек и ущелье Мурдаш. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
12:20
За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом состоянии За месяц УПСМ Бишкека выявило 616 водителей в нетрезвом...
12:16
В Кыргызстане проверка задолженности осуществляется на портале бесплатно
12:11
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
12:00
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
11:59
В 2026 году в Бишкеке построят 36 школ