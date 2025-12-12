В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве

9 декабря в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гражданка Т.А., 1992 года рождения, о принятии мер в отношении ее знакомого Ж.А. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По словам заявительницы, подозреваемый, войдя к ней в доверие и пообещав выплатить прибыль в размере $4 тысяч, с октября по ноябрь 2025 года обманным путем завладел ее денежными средствами на сумму $15 тысяч, после чего скрылся и перестал выходить на связь.
Данный факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 «Мошенничество» УК КР.
ГУВД региона обращается к гражданам: «Если имеются пострадавшие от действий указанного лица, просим обратиться в ОВД Аламединского района либо связаться по следующим номерам: