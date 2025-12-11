Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане

В Узбекистане пресекли попытку продажи почти 3 килограммов наркотиков из Кыргызстана. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.
Как отмечается, инцидент произошел в Бостонском районе Андижанской области. На патрульном посту остановили автомобиль, следовавший из Андижана в Ташкент. В ходе проверки выяснилось, что в машине находилось 2 килограмма 994 грамма гашиша, принадлежащего 39-летнему жителю Андижана.
Сотрудники СГБ задержали и его 32-летнего сообщника.
Сообщается, что наркотики купили у наркоторговцев в Кыргызстане за $23 тысячи для продажи в Ташкенте.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Незаконный оборот наркотиков» УК РУз.
Подозреваемых заключили под стражу. Началось расследование.