Происшествия

Попытку контрабанды наркотиков из Кыргызстана пресекли в Узбекистане

В Узбекистане пресекли попытку продажи почти 3 килограммов наркотиков из Кыргызстана. Об этом сообщила Служба государственной безопасности.

Как отмечается, инцидент произошел в Бостонском районе Андижанской области. На патрульном посту остановили автомобиль, следовавший из Андижана в Ташкент. В ходе проверки выяснилось, что в машине находилось 2 килограмма 994 грамма гашиша, принадлежащего 39-летнему жителю Андижана.

Сотрудники СГБ задержали и его 32-летнего сообщника.

Сообщается, что наркотики купили у наркоторговцев в Кыргызстане за $23 тысячи для продажи в Ташкенте.

СГБ
Фото СГБ. Изъятые наркотики

Возбуждено уголовное дело по статьям «Контрабанда» и «Незаконный оборот наркотиков» УК РУз.

Подозреваемых заключили под стражу. Началось расследование.
