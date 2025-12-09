Транспортный самолет Ан-22 «Антей» рухнул в Ивановской области России

Самолет Ан-22 «Антей» рухнул в Ивановской области России. По предварительным данным, на борту находилось не менее семи человек.

Фото из архива. Ан-22 — самый большой в мире турбовинтовой самолет, предназначенный для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения

Падение произошло в Фурмановском районе. На месте работают экстренные службы, о пострадавших информации пока нет. Фрагменты самолета найдены на воде.

СМИ сообщают, что борт совершал плановый облет после ремонта.

