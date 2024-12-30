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Власть

Эдиль Байсалов навестил пострадавших в авиакатастрофе кыргызстанцев

Зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов навестил в Национальном госпитале в Бишкеке пострадавших граждан в результате авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

«Нам невероятно повезло, что наши соотечественники остались живы в такой трагической ситуации. Мы признательны казахскому братскому народу, кто принимал участие в спасательной операции и заботился о наших гражданах в эти трудные минуты. Как только врачи дали разрешение на их транспортировку, по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова был направлен специальный самолет для эвакуации пострадавших и доставки их на родину», — отметил зампред кабмина.

Эдиль Байсалов также выразил искренние соболезнования братским странам в связи с трагической гибелью граждан в этой авиакатастрофе. Он подчеркнул важность взаимопомощи и поддержки между нашими странами в сложные моменты.

Напомним, 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс по маршруту Баку — Грозный, разбился неподалеку от аэропорта Актау. Самолет направлялся туда экстренно после неудачных попыток приземления в России. В результате трагедии погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди пострадавших оказались три гражданина Кыргызстана. 30 декабря их доставили на родину для продолжения лечения.

На данный момент двое из пострадавших находятся в общем отделении Национального госпиталя, их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пациент находится в реанимации под наблюдением врачей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315793/
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