Не менее 18 нелегальных мигрантов погибло при крушении лодки в Греции

По меньшей мере 18 человек погибли в результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у южного побережья острова Крит в Греции. Об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания.

«Трагедия произошла в субботу 6 декабря у берегов Крита: была обнаружена полузатонувшая лодка с пассажирами-иностранцами. Как стало известно, 18 мигрантов погибли», — говорится в сообщении.

Береговой охране удалось спасти двух человек.

Затонувшую лодку обнаружило грузовое судно под турецким флагом к юго-западу от маленького острова Хриси у южного побережья Крита. В этом регионе береговая охрана Греции и пограничное агентство ЕС Frontex проводят поисково-спасательную операцию с участием морских судов, самолета и вертолета.

Греция — транзитная страна для нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. В 2015 году 75 процентов мигрантов, нелегально прибывших в Европу, въехали через эту страну. В последние годы Греция усилила охрану границ и поток мигрантов резко сократился.

Причина инцидента пока неизвестна. Служба береговой охраны начала расследование.