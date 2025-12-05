20:17
Происшествия

В одном из небоскребов комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв

В столице Чечни прогремел взрыв. Об этом сообщает Gazeta.ru.

По данным издания, повреждено здание одного из комплекса небоскребов «Грозный-Сити», где находятся офисы Совбеза Чечни и компании «Чеченнефтехимпром». Разбиты стекла и разрушены оконные проемы на нескольких этажах башни.

из интернета
Фото из интернета

По предварительной версии, в здание мог прилететь дрон. На месте работают экстренные службы, в аэропортах региона введен режим «Ковер».

Власти республики ни об инциденте, ни о пострадавших не сообщали. Временно закрыт аэропорт Грозного.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/353617/
