Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова.

Кроме сына, он также назначил исполняющим обязанности зампреда правительства — министра по внешним связям и информации Ахмеда Дудаева.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители», — написал лидер Чечни.

Напомним, 20-летний Ахмат Кадыров занимает должность министра спорта Чечни с мая 2024 года. До этого он был советником главы страны, замминистра спорта и министром по делам молодежи. Также возглавляет футбольный клуб «Ахмат».

5 ноября 2023-го другой сын Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности президента Чечни. Семнадцатилетний сын главы республики весной 2025 года стал секретарем Совета безопасности Чечни. Официальной информации об этом не было, но на сайте Совбеза указано, что Адам Кадыров является его секретарем с апреля 2025-го.