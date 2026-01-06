08:48
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Власть

Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. Об этом Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала Рамзана Кадырова
Фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова. Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен и. о. заместителя председателя правительства республики

Кроме сына, он также назначил исполняющим обязанности зампреда правительства — министра по внешним связям и информации Ахмеда Дудаева.

«Ахмат Кадыров и Ахмед Дудаев обладают значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовали себя как ответственные и эффективные руководители», — написал лидер Чечни.

Напомним, 20-летний Ахмат Кадыров занимает должность министра спорта Чечни с мая 2024 года. До этого он был советником главы страны, замминистра спорта и министром по делам молодежи. Также возглавляет футбольный клуб «Ахмат».

5 ноября 2023-го другой сын Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности президента Чечни. Семнадцатилетний сын главы республики весной 2025 года стал секретарем Совета безопасности Чечни. Официальной информации об этом не было, но на сайте Совбеза указано, что Адам Кадыров является его секретарем с апреля 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357103/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Новая медаль в копилке наград сына президента Чечни Адама Кадырова
В одном из небоскребов комплекса «Грозный-Сити» в Чечне прогремел взрыв
Рамзан Кадыров стал дважды Героем Чечни
Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
Рамзан Кадыров госпитализирован в Турции — СМИ
Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов
В Чечне пройдет свадьба года. Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова женится
Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни
Рамзан Кадыровдун уулу Чеченстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болду. 17 жашта
Сын Рамзана Кадырова стал секретарем Совета безопасности Чечни. Ему 17 лет
Популярные новости
Камчыбек Ташиев совершает паломничество в&nbsp;Мекке&nbsp;&mdash; соцсети Камчыбек Ташиев совершает паломничество в Мекке — соцсети
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
Атака на&nbsp;резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии
Ситуация в&nbsp;Венесуэле. Реакция мирового сообщества на&nbsp;захват Николаса Мадуро Ситуация в Венесуэле. Реакция мирового сообщества на захват Николаса Мадуро
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
6 января, вторник
08:35
Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы правительства республики Старший сын лидера Чечни Рамзана Кадырова стал замглавы...
08:08
В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, понедельник
21:33
Telegram выпустил первое обновление в 2026 году
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: без осадков
19:45
Кадры из Мекки. Камчыбек Ташиев во время паломничества
18:57
Суицид солдата в Джалал-Абадской области. Подробности от ГСИН
18:47
Горнолыжные базы Чуйской области патрулируют 200 сотрудников милиции