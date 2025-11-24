Государству нанесен крупный ущерб при установке водяных счетчиков в Таласе

ГКНБ Кыргызстана сообщает, что в ходе проверки реализации проекта по установке водяных счетчиков в Таласе выявлены существенные нарушения, повлекшие ущерб государству на 23 миллиона 76 тысяч 694 сома. Указанные средства возвращены подрядчиком на специальный счет спецслужб в полном объеме.

Так, в 2019 году муниципальное предприятие «Таза суу» заключило контракт с ОсОО «П» на 349,7 тысячи евро на поставку и установку 6 тысяч водяных счетчиков. Он предусматривал поставку оборудования, монтаж, пусконаладку, проверку, ввод в эксплуатацию и оформление актов приемки в рабочем состоянии.

Однако проверка установила, что поставленные счетчики не работают, около 580 вообще отсутствуют, 4 тысячи метров полиэтиленовых труб закупались по цене 35 евро (это приблизительно 3,5 тысячи сомов) за метр при их реальной стоимости около 15 сомов (на период закупки). После окончания гарантийного периода гарантийные суммы подрядчику возвращены без проверки качества и работы.

Более того, с 2022 года население продолжало платить за воду по старой схеме за число проживающих людей в доме, несмотря на заявленное внедрение учетной системы.