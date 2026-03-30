К 35-летию независимости Кыргызстана в Таласе обновят 220 километров дорог

В Таласской области начаты дорожные работы — специалисты приступили к строительству 61 километра трасс в рамках утвержденного титульного списка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, эти участки входят в программу развития транспортной сети региона на 2026 год. В целом по области запланированы строительство и ремонт 220 километров дорог.

Помимо 61 километра по титульному списку, еще 160 километров трасс будут проложены и обновлены за счет средств по статье «Государственные капитальные вложения».

В ведомстве отметили, что масштабная реконструкция приурочена к 35-летию независимости Кыргызстана — основные праздничные мероприятия в этом году пройдут в Таласской области.

По планам Минтранса, до 31 августа планируется завершить от 70 до 80 процентов всех намеченных объектов. Основное внимание уделяется своевременной подготовке дорожной инфраструктуры к государственному празднику.