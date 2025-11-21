13:07
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Происшествия

Финансировал группировку Дженго: в Ноокате задержан бывший глава айыл окмоту

Государственный комитет национальной безопасности задержал бывшего главу Мирмахмудовского айыльного округа Ноокатского района Г.Ш.М.. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По данным спецслужбы, установлено, что Г.Ш.М. через аффилированных лиц получал часть доходов от коммерческой деятельности ОсОО «Ноокат Универсал Базар» и направлял их на финансирование организованной преступной группы, которой руководил К.Досонов («Дженго»).

ГКНБ
Фото ГКНБ. «Финансировал группировку Дженго»: в Ноокате задержан бывший глава айылного округа

В ходе оперативно-следственных мероприятий государству возвращены 14 тысяч 276,28 квадратных метра земельного участка, числящегося на балансе указанного ОсОО, а также автомобиль Lexus GX470, принадлежащий Г.Ш.М..

В ГКНБ сообщили, что следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной группы и каналы финансирования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/351791/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ выявил незаконную выдачу поддельных транскриптов в КГТУ имени Раззакова
Подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам задержали в Кыргызстане
Опубликовано видео задержания руководства KAV&KEV. ГКНБ раскрыл подробности дела
Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо
В компании Kav&Kev прошли обыски — причины выясняются
В Кыргызстане выявлена схема поставки просроченных продуктов в воинские части
ГКНБ вернул государству центр отдыха «Дружба» на Иссык-Куле
В Джалал-Абадской области задержаны члены ОПГ, занимавшиеся вымогательством
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Популярные новости
Гендиректора фирмы и&nbsp;ее&nbsp;дочь подозревают в&nbsp;хищении $1,47&nbsp;миллиона. Их&nbsp;задержали Гендиректора фирмы и ее дочь подозревают в хищении $1,47 миллиона. Их задержали
Чиновника арестовали за&nbsp;незаконное распределение земель в&nbsp;Кок-Жаре Чиновника арестовали за незаконное распределение земель в Кок-Жаре
В&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;сгоревшем автобусе погибли 42&nbsp;паломника В Саудовской Аравии в сгоревшем автобусе погибли 42 паломника
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
Бизнес
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
21 ноября, пятница
13:02
«Мисс Вселенная» стала участница, которую ранее оскорбил организатор конкурса «Мисс Вселенная» стала участница, которую ранее оскорби...
12:54
Финансировал группировку Дженго: в Ноокате задержан бывший глава айыл окмоту
12:52
ИИ уже в редакциях: что журналистам ЦА советуют для прозрачного использования
12:51
Зять экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева назначен акимом Ноокатского района
12:47
Более 8 миллионов сомов выделили малообеспеченным в Бишкеке на покупку угля