Финансировал группировку Дженго: в Ноокате задержан бывший глава айыл окмоту

Государственный комитет национальной безопасности задержал бывшего главу Мирмахмудовского айыльного округа Ноокатского района Г.Ш.М.. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По данным спецслужбы, установлено, что Г.Ш.М. через аффилированных лиц получал часть доходов от коммерческой деятельности ОсОО «Ноокат Универсал Базар» и направлял их на финансирование организованной преступной группы, которой руководил К.Досонов («Дженго»).

Фото ГКНБ. «Финансировал группировку Дженго»: в Ноокате задержан бывший глава айылного округа

В ходе оперативно-следственных мероприятий государству возвращены 14 тысяч 276,28 квадратных метра земельного участка, числящегося на балансе указанного ОсОО, а также автомобиль Lexus GX470, принадлежащий Г.Ш.М..

В ГКНБ сообщили, что следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной группы и каналы финансирования.