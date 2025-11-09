Shutdown в США. Более 1 тысячи 400 авиарейсов отменены в аэропортах страны

Более 1 тысячи 400 рейсов в США, как внутренних, так и международных, отменены 8 ноября после того, как авиакомпаниям поручили сократить объемы перевозок на время приостановки работы федерального правительства. Об этом сообщает ВВС.

По данным сервиса отслеживания полетов FlightAware, также задержано около 6 тысяч рейсов, тогда как 7 ноября зафиксировано более 7 тысяч задержек.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило о сокращении пропускной способности авиаперевозок не менее чем на 10 процентов в 40 самых загруженных аэропортах Америки, поскольку авиадиспетчеры, работающие без оплаты во время шатдауна, жалуются на усталость.

Республиканцы и демократы по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как Конгрессу выйти из тупика. Шатдаун, объявленный 1 октября и ставший самым длительным в истории, продолжается.

1 октября с полуночи в США наступила остановка финансирования правительства. Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе о согласовании бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, к примеру, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.