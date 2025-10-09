12:18
Shutdown в США: Сенат в шестой раз не смог одобрить финансирование правительства

Сенат Конгресса США в шестой раз не смог утвердить законопроект о продолжении финансирования федерального правительства. Это фактически означает продолжение шатдауна. Для одобрения в Верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

Согласно результатам голосования, которое транслировал телеканал C-Span, документ, разработанный Республиканской партией, получил поддержку 54 членов Сената, против выступили 45. Внесенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 52.

Напомним, из-за шатдауна в аэропортах крупных городов Соединенных Штатов начались массовые задержки рейсов. Во вторник вечером они затронули еще больше аэропортов, в том числе в Нэшвилле, Фениксе, Далласе, Лас-Вегасе, Чикаго и Ньюарке.

Отмечается, что шатдаун усугубил и без того острую проблему нехватки авиадиспетчеров и другого персонала служб контроля авиасообщения.

1 октября с полуночи в США наступила остановка финансирования правительства. Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе о согласовании бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, например, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.
