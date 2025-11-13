11:52
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Экономика

Палата представителей США одобрила проект бюджета: шатдаун завершился

Палата представителей США одобрила проект бюджета. Самый долгий в истории страны шатдаун завершился.

Проект бюджета на ближайшие два месяца поддержали 222 члена Палаты представителей. Для его одобрения было необходимо простое большинство голосов — 217 из 433. С учетом отсутствия в зале четырех членов палаты необходимый для принятия закона минимум снизился до 215 голосов. При этом проект бюджета поддержали не только 216 республиканцев, но и шестеро демократов.

После голосования в Палате бюджет должен подписать президент Дональд Трамп. Он уже заявил, что готов сделать это в ближайшее время.

Ранее сенаторы достигли двухпартийного соглашения, которое позволило прекратить самый длительный в истории страны шатдаун. 

Теперь правительство возобновит работу, и самый долгий в истории США шатдаун — 42 дня — завершится. Предыдущий рекорд также был установлен при Дональде Трампе во время его первого президентского срока.
