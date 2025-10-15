Shutdown в США: восьмая попытка одобрить финансирование тоже провалилась

Сенат Конгресса США уже в восьмой раз отклонил республиканский законопроект, направленный на финансирование федерального правительства, работа которого уже три недели остается частично приостановленной.

Во время процедуры голосования документ, разработанный республиканцами и ранее поддержанный Палатой представителей, вчера получил одобрение лишь 49 сенаторов, 45 проголосовали против. Уточняется, что для принятия документа необходимо не менее 60 голосов сенаторов.

Напомним, из-за шатдауна в аэропортах крупных городов Соединенных Штатов начались массовые задержки рейсов. Во вторник вечером они затронули еще больше аэропортов, в том числе в Нэшвилле, Фениксе, Далласе, Лас-Вегасе, Чикаго и Ньюарке.

Отмечается, что шатдаун усугубил и без того острую проблему нехватки авиадиспетчеров и другого персонала служб контроля авиасообщения.

1 октября с полуночи в США наступила остановка финансирования правительства. Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе о согласовании бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, например, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.