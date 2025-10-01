11:13
Экономика

Работа остановилась. В США с полуночи по американскому времени наступил shutdown

В США с полуночи по американскому времени наступила остановка финансирования правительства (shutdown). Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе по согласованию бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Бюджет Америки состоит из 12 отдельных законов. Оппоненты пока не договорились ни по одному из них. Новый фискальный год начинается сегодня, 1 октября. Но Сенат не смог принять ни один из двух законопроектов о финансировании федеральных расходов. Сначала сенаторы большинством голосов отклонили законопроект Демократической партии о продолжении финансирования, поскольку у демократов нет большинства в Сенате, а потом не смогли принять законопроект Республиканской партии, поскольку у республиканцев большинство есть, но оно недостаточно велико.

В итоге с полуночи работа части федеральных учреждений США останавливается. Это и есть так называемый шатдаун — «закрытие» или «отключение».

Последний шатдаун в США произошел 7 лет назад, в 2018–2019 годах. Это был 35-дневный шатдаун при первой администрации Дональда Трампа, самый длительный в истории государства.

Демократы требуют уступок хотя бы в сфере здравоохранения. Прежде всего они хотят продления субсидий на медицинские страховки Obamacare. Это около $23 миллиардов в год.

Управление административно-бюджетной политики Белого дома уже распространило указание федеральным правительственным ведомствам приступить к реализации планов по временному прекращению работы в связи с отсутствием финансирования.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, например, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.
