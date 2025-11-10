11:05
Экономика

Самый длительный шатдаун в США преодолен: сенаторам удалось договориться

В США сенаторы достигли двухпартийного соглашения, которое позволит прекратить самый длительный в истории страны шатдаун. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, правительство Соединенных Штатов частично не работало 40 дней из-за того, что Конгресс не мог договориться о финансировании государственных служб.

Соглашение сенаторов — первый шаг к прекращению шатдауна. После прохождения Сената законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и затем подписан президентом Дональдом Трампом — процесс, который может занять несколько дней.

1 октября с полуночи в США наступила остановка финансирования правительства. Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе о согласовании бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, к примеру, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350262/
просмотров: 255
