23:11
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Происшествия

Shutdown в США: в аэропортах задержаны более 3 тысяч авиарейсов

В аэропортах крупных городов США начались массовые задержки рейсов из-за шатдауна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).

Отмечается, что нехватка персонала в авиадиспетчерской службе на фоне шатдауна привела к задержке и отмене тысячи рейсов в аэропортах страны. Среди пострадавших от задержки и отмены рейсов аэропортов — Хьюстон, Нэшвилл, Даллас, Чикаго О`Хара и Ньюарк.

Около 13 тысяч авиадиспетчеров и около 5 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности должны исполнять свои рабочие обязанности во время приостановки работы правительства, но им не выплачивают зарплату.

Напомним, 1 октября с полуночи в США наступила остановка финансирования правительства. Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе по согласованию бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, например, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346464/
просмотров: 1373
Версия для печати
Материалы по теме
Работа остановилась. В США с полуночи по американскому времени наступил shutdown
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;рынке и&nbsp;в&nbsp;парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
23:10
III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в медальном зачете III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в...
22:48
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу Аменхотепа III
22:40
Данияр Амангельдиев и спецпосланник ЕС обсудили санкционную повестку
22:26
Кабмин КР проверит, сколько денег потратили на строительство соцобъектов и дорог
22:05
СМИ: Запрет на доставку нехаляльных продуктов не дойдет до мигрантов