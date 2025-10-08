Shutdown в США: в аэропортах задержаны более 3 тысяч авиарейсов

В аэропортах крупных городов США начались массовые задержки рейсов из-за шатдауна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA).

Отмечается, что нехватка персонала в авиадиспетчерской службе на фоне шатдауна привела к задержке и отмене тысячи рейсов в аэропортах страны. Среди пострадавших от задержки и отмены рейсов аэропортов — Хьюстон, Нэшвилл, Даллас, Чикаго О`Хара и Ньюарк.

Около 13 тысяч авиадиспетчеров и около 5 тысяч сотрудников Управления транспортной безопасности должны исполнять свои рабочие обязанности во время приостановки работы правительства, но им не выплачивают зарплату.

Напомним, 1 октября с полуночи в США наступила остановка финансирования правительства. Республиканцы и демократы не смогли договориться в вопросе по согласованию бюджета. Федеральное правительство частично прекращает работу.

Шатдаун (shutdown) дословно переводится как «закрытие», «остановка» или «отключение». В общем смысле это любое полное или частичное прекращение работы чего-то. Это может касаться, например, техники и транспорта — шатдаун двигателей, оборудования или инфраструктуры, предприятий, когда производство останавливают, например, из-за кризиса.

В политике шатдауном называют временную приостановку работы правительства и, как следствие, различных министерств. Происходит это из-за того, что члены Конгресса не могут согласовать бюджет на следующий финансовый год.