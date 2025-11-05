20:16
Общество

В США продолжается шатдаун. Самый долгий за всю историю Америки

Фото из интернета

В США уже больше 35 дней не работает часть государственных служб. Об этом сообщила BBC.

Республиканцы и демократы в 14-й раз не смогли договориться по бюджету на новый финансовый год, вследствие чего правительство частично прекратило работу. Главная причина споров — расходы на здравоохранение.

Демократы требуют сохранить программы льготной медицинской помощи, которыми пользуются около 24 миллионов человек. Республиканцы в свою очередь уверяют, что значительная часть этих средств может пойти на лечение нелегальных иммигрантов, и связывают это с неправильным использованием налогов.

Хоть республиканцы и контролируют Сенат и Палату представителей, для принятия бюджета им не хватает 7 голосов до нужных 60.

Президент Дональд Трамп заявил, что шатдаун закончится, но только если демократы уступят. «Это будет решено. О, это будет решено... Если демократы не проголосуют, это их проблема», — сказал он.

Напомним, шатдаун в США начался 1 октября. Этот термин означает временную остановку работы правительства, когда финансирование не утверждено. Если партии снова не смогут договориться, задержки, проблемы в аэропортах и работа без зарплаты для сотрудников будут продолжаться.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349794/
просмотров: 516
