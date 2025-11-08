15:05
Происшествия
Сюжет: Выборы-2025

Факт подкупа голосов избирателей в Бишкеке выявило МВД

В Бишкеке 24 октября сотрудники милиции выявили факт подкупа голосов избирателей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Согласно полученным данным, неизвестные лица планировали в преддверии внеочередных выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 30 ноября 2025 года, распространять денежные средства среди граждан с целью подкупа их голосов. Для этого граждан пригласили в кафе по улице Баялинова.

На основании возбужденного уголовного дела по статье 196 УК КР сотрудники МВД совместно со службой по противодействию экстремизму и миграции ГУВД столицы провели специальные оперативные мероприятия.

Отмечается, что 24 октября с 18.00 до 21.30 в указанном кафе состоялось собрание. На нем присутствовали более 15 граждан, активно участвующих в общественной жизни и пользующихся уважением среди местных жителей.

В ходе проверки выяснилось, что гражданин К.С., 1980 года рождения, выразивший намерение участвовать в предстоящих внеочередных выборах депутатов парламента по избирательному округу № 3 «Кадамджай», проводил среди участников собрания агитационные мероприятия. При этом он делал незаконные заявления, связанные с обещаниями материального вознаграждения за голосование.

МВД
Фото МВД. Задержанный

Расходы на встречу в размере 19 тысяч 300 сомов К.С. оплатил из личных средств.

Всех участников мероприятия доставили в следственную службу ГУВД Бишкека. Милиция получила полные сведения о фактах незаконной агитации и подкупа избирателей.

Гражданину К.С. 7 ноября предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Подкуп голосов избирателей» УК КР и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела. 
