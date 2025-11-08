11:34
В ГУВД опровергли сообщения о незаконном задержании семьи в Токмоке

Распространившаяся в социальных сетях информация о незаконном задержании четырех членов одной семьи в Токмоке не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе мониторинга социальных сетей выявили обращение Т.И. к первым лицам государства, размещенное на его странице в Facebook. Гражданин сообщил о якобы незаконном задержании в Токмоке четырех членов одной семьи.

В результате проверки установили, что данная информация не соответствует действительности.

По данным ГУВД, 14 марта в Токмокский РОВД обратилась местная жительница 1988 года рождения с заявлением о мошенничестве при покупке жилого дома. Она утверждала, что, несмотря на полную выплату стоимости недвижимости, право собственности так и не было оформлено.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе расследования задержали двух подозреваемых — мать 1952 года рождения и сына 1977 года рождения. Суд избрал для сына меру пресечения в виде заключения под стражу, а для матери — домашний арест. Материалы дела направили в Токмокский городской суд.

Кроме того, следствие установило других лиц, предположительно причастных к преступлению. В отношении трех граждан Т.С., Д.М. и У.А. возбудили отдельное уголовное дело по той же статье. Двое из них арестованы, а одна подозреваемая проходит лечение в больнице.

Следственные действия продолжаются.

ГУВД Чуйской области призывает граждан не доверять недостоверной информации и получать сведения только из официальных источников. В ведомстве также напомнили, что распространение ложных данных влечет ответственность в соответствии с законодательством.
